Sicilia, malore durante la partita di serie D: grave calciatore

Sono ore d’ansia per familiari e amici di Nicola Basile, il giocatore dell’Avis Capaci, squadra che milita nel campionato di serie D di calcio a 5. Sabato pomeriggio, durante la partita contro il Palermo Futsal Club, al 28esimo minuto ha avvertito un malore e si è accasciato a terra. Immediato l’intervento dei compagni e dei medici della squadra avversaria che lo hanno soccorso e con un’ambulanza è stato poi trasportato all’ospedale Villa Sofia di Palermo.

Malore durante la partita, Nicola Basile in prognosi riservata

Nicola è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla testa e si trova in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravi. L’Avis Capaci, attraverso un messaggio su Facebook, ha reso noto che “I medici hanno comunicato che dovranno aspettare qualche giorno per capire se l’intervento è riuscito e se ci sono danni cerebrali. Vi terremo aggiornati e grazie veramente a tutti per il sostegno che state dando a Nicola e a noi Avis Capaci in questo momento terribile”.

