Crisi Ucraina, Putin: “Una guerra non avrebbe vincitori”

Un incontro durato oltre 5 ore tra il presidente russo, Vladimir Putin e il presidente francese Emmanuel Macron. La foto dei due leader seduti a un tavolo di rappresentanza a una distanza che è apparsa considerevole ai più, ha fatto il giro del mondo. Eppure il capo del Cremlino si è detto disposto a fare di tutto per trovare compromessi ed evitare una escalation militare nel conflitto alla frontiera con l’Ucraina, una guerra Russia-Nato che, dice Putin, “non avrebbe vincitori”.

Eppure Macron è convinto che tra Russia e Francia ci siano “elementi di convergenza” per portare avanti il negoziato e prosegue la sua difficile missione diplomatica per ottenere una de-escalation della crisi sull’Ucraina. Oggi è atteso a Kiev, dove sarà ricevuto dal presidente Volodymyr Zelensky. Un incontro guardato con molto interesse anche da Mosca che sarà aggiornata con una telefonica da parte del capo dell’Eliseo, in conclusione del viaggio diplomatico del presidente francese nella regione.

Al termine dei suoi colloqui a Kiev, Macron si recherà poi a Berlino, dove oggi è prevista una trilaterale con il cancelliere tedesco Olaf Scholz, di ritorno a sua volta da un incontro con Joe Biden alla Casa Bianca, e il presidente polacco Andrzej Duda. https://www.rainews.it

Putin afferma che se l’Ucraina si unisce alla NATO e decide di riprendersi la Crimea con mezzi militari, i paesi europei entreranno automaticamente in guerra con la Russia e “non ci saranno vincitori”.

