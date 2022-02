Palermo, dirigente medico: campi di concentramento per i no vax

“Se ne avessi la possibilità e l’autorità mi prodigherei per creare per i no vax campi di concentramento”. La frase choc è apparsa questa mattina in un commento sulla piattaforma social Linkedin ed è firmata da Fausto Di Marco, dirigente medico degli ospedali riuninti Villa Sofia-Cervello. A denunciarlo è la deputata europea Francesca Donato.

“Trovo inammissibile e indecente – afferma Donato – che un medico parli in questa maniera di uomini e donne che hanno scelto liberamente di non vaccinarsi”.

Il post e il commento di Di Marco nel frattempo sono spariti dal social network per professionisti. “Segnalerò ugualmente la vicenda all’Ordine dei medici perché – continua l’europarlamentare – soggetti di questo tipo stiano lontani dai nostri ospedali”. Nella frase incriminata che ha scandalizzato gli utenti Linkedin il medico palermitano etichettava anche i no vax come “animali” e chiosava il suo post scrivendo: “creerei per loro anche dei forni per tenerli al calduccio”.

“L’azienda Villa Sofia-Cervello – fanno sapere dalla dirigenza – si dissocia da qualunque pensiero, espressione e concetto sia anche lontanamente riconducibile a qualsiasi tipo di discriminazione nei confronti di chicchessia, in questo come in qualunque caso. Naturalmente, sia pur sottolineando che ognuno risponde di quanto afferma a titolo personale, nella misura in cui però fosse verificato che tali comportamenti coinvolgano nostro personale e pertanto siano anche solo potenzialmente lesivi (ove provati) direttamente e indirettamente della credibilità, serietà e immagine dell’ente e/o del sistema e nei limiti della propria competenza, valuterà le azioni del caso”. www.palermotoday.it

Condividi