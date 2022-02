Roma Termini, volontari portano cibo ai senzatetto: identificati e allontanati

La stazione Termini di Roma e’ uno dei punti di attrazione per tutti coloro che sono in difficolta’ e si trovano a dormire in strada, dai senza tetto piu’ longevi a chi si trova momentaneamente in difficolta’. Un welfare fatto di numerose associazioni di volontariato si ritrova tutte le sere a Termini per portare cibo, vestiti, coperte e una parola di conforto. Termini pero’ e’ cambiata e sempre piu’ ostile ai clochard e adesso i volontari non possono piu’ portare cibo alle persone che stazionano all’interno di Termini.

Portano cibo ai senzatetto: indentificati e allontanati

Giovedi’ sera l’ultimo episodio in cui i volontari della Casa Famiglia Ludovico Pavoni sono stati identificati e allontanati dai Carabinieri. FS risponde che l’azienda e’ impegnata in azioni per i senza fissa dimora con i 18 help center in Italia e l’Osservatorio Nazionale Solidarieta’ nelle Stazioni, ma ribatte che ci sono delle regole da rispettare. Il nostro approfondimento ha incontrato i volontari di Mama Termini, Akkittate e della Casa Famiglia Ludovico Pavoni. ANSA

Condividi