Tempesta di neve in Usa, 350mila persone senza elettricità

Tempesta di neve in Usa. Più di 350.000 americani sono senza elettricità e riscaldamento mentre una grave tempesta invernale attraversa il Paese, dal Texas alla Costa est. Le piogge e le pesanti nevicate hanno abbattuto alberi e linee elettriche nel Midwest, in New England, prendendo di mira anche il sud del Paese. Le temperature sono scese da 15 a 30 gradi sotto la media stagionale. Attesi oltre 30 centimetri di neve negli stati sulla costa est.

Tempesta di neve in Usa, voli cancellati

Cancellati oltre 3.000 voli programmati per venerdì, secondo il sito di monitoraggio dei voli FlightAware. Intanto il nord dell’Alabama è stato colpito da una serie di tornado, mentre venerdì inondazioni sono state registrate nel sud dello stato. Scuole chiuse in alcune aree del Texas, del Kansas e dell’Oklahoma. I governatori del Kentucky e del Missouri hanno dichiarato lo stato di emergenza e il governatore di New York ha ordinato alle agenzie statali di preparare piani di emergenza. (askanews)

