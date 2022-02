Card. Hollerich: “rivedere l’insegnamento sulla peccaminosità dell’omosessualità”

La Chiesa “dovrebbe rivedere l’insegnamento cattolico sulla peccaminosità dell’omosessualità“. E’ quanto sostiene il cardinale Jean-Claude Hollerich, presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Ue. “Credo che il fondamento sociologico e scientifico di questo insegnamento non sia più valido“, afferma l’arcivescovo di Lussemburgo commentando il recente coming out di massa da parte di 125 dipendenti della Chiesa cattolica in Germania, inclusi alcuni sacerdoti, che hanno dichiarato la loro non eterosessualità.

“Facciamo oggi, insieme, il passo per uscire dall’ombra”, scrive il gruppo di cattolici tedeschi che si identificano “come lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali, queer e persone non binarie”.

“Lo facciamo – prosegue la nota – per noi stessi e lo facciamo in solidarietà con altre persone LGBTIQ+ all’interno della Chiesa Cattolica, che non hanno ancora o non hanno più la forza di farlo. Lo facciamo in solidarietà con tutte le persone che sono esposte a stereotipi ed emarginazione attraverso sessismo, rifiuto, antisemitismo, razzismo e tutte le altre forme di discriminazione. Ma lo facciamo anche per la Chiesa. Perché siamo convinti che solo l’azione nella verità e nell’onestà rende giustizia a ciò per cui la Chiesa dovrebbe esistere: la proclamazione del messaggio gioioso e liberante di Gesù. www.tgcom24.mediaset.it

