Parroco senza green pass si barrica nell’ufficio postale

Ha preteso di pagare alcune bollette alla posta senza mostrare il green pass. Era irremovibile Don Piero Corsi, sacerdote denunciato per interruzione di pubblico esercizio.

Erano le 10, quando nel punto di Poste Italiane di Bolano, in provincia di La Spezia, il prete ha rifiutato di mostrare il certificato verde e di cedere il posto ai clienti in attesa.

Per provare a smuovere la situazione alcune persone presenti si sarebbero anche offerti di saldare le sue bollette. Sono intervenuti i carabinieri, che sono riusciti a far uscire il prete.

Una protesta non senza conseguenze: don Corsi è stato, infatti, multato e denunciato per interruzione di pubblico servizio. Alla fine, però, il sacerdote – oggi parroco di Ponzano Superiore e residente a Bolano – una soddisfazione se l’è tolta: il bollettino per cui ha infranto la legge, è stato pagato dal maresciallo.

Condividi