Prof. Alessandro Meluzzi: “Arriva la Candelora festa della Luce e nel grande dolore di chi si da’ fuoco per disperazione, una speranza si affaccia in grandi cortei di camion per la liberazione dei #popoli dagli oligarchi delle élite nazisanitarie. In Italia è sempre il tempo dei gattopardi di Tomasi di Lampedusa o dei viceré di Federico de Roberto. Lavorare in un regime permanente in cui nulla cambia mette a dura prova, ma forse non sarà così per sempre.”

