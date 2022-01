Italia in svendita, inglesi acquistano la società Sestrieres

Sestrieres è la società che gestisce una delle più grandi aree sciistiche delle Alpi europee. Tirava già aria di vendita, ma ora è arrivata la conferma ufficiale: il fondo inglese Icon Infrastructure Partners V, gestito da Icon Infrastructrue LLP, ha annunciato di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione del 100% della Sestrieres. A vendere sono gli azionisti Pubbli-Gest spa e A.B.C. srl.

Sestrieres, fondata nel 1931 e con sede a Sestriere in Piemonte, è la società che gestisce una delle più grandi aree sciistiche delle Alpi europee. L’azienda dispone di 47 impianti di risalita, in parte di proprietà ed in parte mediante concessioni a lungo termine, collegando 305 km di piste da sci che si estendono attraverso diverse valli all’interno delle alpi Piemontesi.

Il comprensorio sciistico della Sestrieres, insieme con la vicina stazione sciistica francese di Monginevro, rappresenta un’area con oltre 400 km di piste, notoriamente conosciuta come “Vialattea”, che attira più di 1,1 milioni di visitatori a stagione.

Con l’acquisizione di Sestrieres, attraverso un’operazione dal controvalore di 90 milioni di euro, icon Infrastructure “ha rilevato – si legge in una nota – una delle piu’ grandi e solide aziende Italiane nel settore delle stazioni sciistiche, ponendosi obiettivi a medio-lungo termine per far crescere ulteriormente la Societa’, anche a beneficio delle comunita’ locali”.

L’impegno dichiarato è quello di “sviluppare e rinnovare ulteriormente l’infrastruttura sciistica della Vialattea, con investimenti per oltre 30 milioni di euro pianificati, a partire dalla sostituzione dell’iconica seggiovia Cit Roc, già programmata dalla precedente proprieta’”. Il presidente resterà Giovanni Brasso; allo stesso tempo il management team esistente rimarrà in carica, così come rimarranno invariati gli attuali livelli occupazionali.

Iain Macleod, Managing Partner di Icon Infrastructure, ha dichiarato: “Con questa transazione, abbiamo l’opportunità di acquisire una delle piu’ grandi aziende operanti nel settore delle stazioni sciistiche in Italia. Non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con il management team e i comuni locali per sviluppare ulteriormente il comprensorio. Intendiamo infatti sostenere un piano di sviluppo a lungo termine a beneficio del business e delle comunita’ ed istituzioni locali nel loro complesso”.

Giovanni Brasso, presidente di Sestrieres e di Pubbli-Gest, ha dichiarato: “Sono molto soddisfatto di aver trovato in Icon Infrastructure un investitore solido e propositivo che sicuramente portera’ all’azienda nuovi stimoli, motivazioni ed investimenti, con la volonta’ di rispettare e far crescere il territorio e confermare il posto che Sestrieres ha sempre avuto e merita nel settore sciistico”.

Le parole di Alessandro Perron Cabus, presidente di Abc: “Lascio serenamente il mio ruolo da Amministratore Delegato di questa grande societa’ nella totale convinzione di aver trovato in iCON Infrastructure un soggetto che, per le importanti capacita’ finanziarie, ma anche e soprattutto per il pragmatismo, la competenza e la determinazione riscontrata in questa fase conoscitiva, non potra’ che essere un grande valore aggiunto al lavoro fin qui svolto, per il comprensorio e per il continuo sviluppo a beneficio di tutto il suo territorio”. affaritaliani.it

