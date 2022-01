Venezia, green pass scaduto: John Malkovich rifiutato dall’Hotel Danieli

John Malkovich rifiutato dall’Hotel Danieli di Venezia perché privo di green pass. La notizia è riportata stamattina dal ‘Gazzettino’, in un articolo in cui si racconta che all’attore era stata riservata la suite più bella, con vista sul Bacino di San Marco. Ma quando l’artista è arrivato in laguna per i due giorni di riprese della serie tv ‘Ripley’, ispirata ai romanzi di Patricia Highsmith, di fronte alla richiesta di controllo dell’Hotel, si è scoperto che non aveva il green pass e le porte della meravigliosa suite si sono chiuse.

Il Green pass di John Malkovich, come confermano fonti della produzione, era scaduto. Secondo il quotidiano veneto, la cosa ha sorpreso anche la produzione che non era a conoscenza del fatto che l’attore e regista non avesse il lasciapassare verde anti-Covid e che ha trovato in tempi record una sistemazione per la star in una casa privata.

