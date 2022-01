Popolo viola in piazza contro Berlusconi al Quirinale

Mascia: “Il popolo viola in piazza a Roma il 4 gennaio per dire no a Berlusconi al Quirinale”

“Siamo semplicemente persone che hanno deciso di mettersi in gioco, ognuno di noi fa la sua politica, però ci ritroveremo il 4 gennaio in presidio a Roma perchè la situazione è paradossale: anche solo nominare Berlusconi candidato alla presidenza della Repubblica ci fa pensare di essere in un momento fantascientifico”, così Gianfranco Mascia nel corso di presentazione della manifestazione del 4 gennaio per dire no all’elezione di Berlusconi al Quirinale. / Facebook il popolo viola

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Condividi