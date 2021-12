Covid, governatore Fedriga in quarantena

Fedriga in quarantena – L’assessore regionale Graziano Pizzimenti è nuovamente positivo al Covid 19, dopo esserlo stato un anno fa. L’assessore è asintomatico e ha dichiarato di stare bene. La positività del suo assessore ha costretto il governatore a mettersi in quarantena, come prescrive la legge.

Proprio ieri il Presidente della giunta regionale, in qualità di Presidente della Conferenza delle regioni, aveva chiesto al governo di abbreviare la durata della quarantena per i soli vaccinati. www.ilgiornalediudine.com

