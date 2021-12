ImolaOggi.it ringrazia e augura Buon Anno a lettori e sostenitori!

E’ grazie a te se ImolaOggi.it è uno dei portali di informazione più noti in Italia e non solo.

ImolaOggi.it è un sito storico. Nato nel 1997 come “Primo Quotidiano telematico Imolese”, a distanza ormai di 25 anni, è uno dei principali siti di notizie, scelte, verificate e rilanciate come una rassegna stampa ad un pubblico attento e aggiornato che non si lascia manipolare e indottrinate dai professionisti della mistificazione e della menzogna al servizio della dis-informazione di regime, il cosiddetto mainstream.

ImolaOggi.it è gratuito e, grazie al suo staff, è continuamente e costantemente aggiornato per fornire in tempi celeri notizie verificate.

L’obiettivo è garantire la libera Informazione, l’informazione vera, difendendo con le unghie e con i denti la libertà di stampa e di espressione, nel rispetto delle leggi e della deontologia.

ImolaOggi.it è tutto questo perché finanziato da lettori come te! Se lo apprezzi, se lo ritieni utile, considera l’idea di fare una donazione. Le donazioni sono il modo più efficace per sostenere il suo futuro.

Per mantenere in vita e aggiornato ImolaOggi.it, per garantirne la sopravvivenza, c’è bisogno del tuo aiuto ed è per questo motivo che ti chiediamo di fare una donazione oggi stesso cliccando qui

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

I fondi raccolti sono destinati a gestire la struttura necessaria per diffondere notizie a milioni di utenti ed implementare miglioramenti continui come dal 1997.

Grazie. Grazie di cuore.

Armando Manocchia

Condividi