Presidente medici Sudafrica: “Omicron dà sintomi lievi”

“La nuova variante Omicron del coronavirus provoca una malattia leggera senza sintomi importanti”: lo ha dichiarato, ripresa da diversi media, Angelique Coetzee, presidente della Associazione dei medici del Sudafrica, Paese da cui proviene la variante e che l’ha isolata. Lo riporta l’Ansa.

In un’intervista alla Bbc – riferisce Adnkronos/Dpa – Coetzee ha spiegato che la ricerca sulla variante è ancora in una fase iniziale, e che “i pazienti si lamentano principalmente di un corpo dolorante e stanchezza, estrema stanchezza, e lo vediamo nelle giovani generazioni, non nelle persone anziane”.

Coetzee ha sottolineato che solo il 24% della popolazione del Paese è completamente vaccinato. Nei commenti ad altri media, la presidente ha espresso preoccupazione per gli effetti che la variante potrebbe avere sulle persone anziane con malattie cardiache o diabete.

I sintomi della nuova variante sono “insoliti ma lievi”, ha aggiunto la presidente del Sama. La variante omicron si è manifestata per la prima volta proprio in Sudafrica all’inizio di novembre. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Presidente-medici-Sudafrica-Omicron-da-sintomi-lievi-5de403d7-3d9c-4360-b1f3-d4e3aa205b75.html

Condividi