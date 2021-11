Vaccini Covid, verso obbligo per professori e forze dell’ordine

Vaccino Covid, scatta l’obbligo per professori e forze dell’ordine. È quanto emerge dal lavoro della cabina di regia che si è occupati anche dei nodi green pass e mascherine all’aperto. L’obbligo di vaccino scatterà anche per i professori e le forze dell’ordine, mentre sarà confermato per personale sanitario e delle rsa, con estensione alla terza dose. È l’orientamento che emerge al termine della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. L’obbligo, secondo quanto riferiscono diverse fonti, dovrebbe entrare in vigore dal 15 dicembre. ilmessaggero.it

