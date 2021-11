Special Vax Day, foto del feto in omaggio alle donne incinte che si vaccinano

L’Azienda Sanitaria del Friuli Centrale (ASU FC) ha dedicato uno speciale “Vax Day” alle donne incinte, nella giornata si sabato 27 novembre. Lo scrive il giornale locale www.ilgiornalediudine.com

Un modo per incentivare l’adesione vaccinale anche tra le donne in gravidanza che, per evidenti motivi di precauzione, fino a questo momento sono recalcitranti vista la loro particolare condizione. La presenza di specialisti ginecologi e ostetriche dovrebbe, nelle intenzioni, fugare i dubbi e i timori.

Non comprendiamo bene quali specifiche competenze abbiano ginecologi e ostetriche nel fugare i dubbi delle mamme, circa i rischi derivanti da vaccini (che nel caso di Astrazeneca furono ufficialmente ammessi), soprattutto nel medio e lungo periodo, ma questa è la volontà della sanità regionale.

L’Azienda sanitaria friulana ha poi pensato di fornire un’ulteriore stimolo all’adesione vaccinale delle mamme, promettendo in regalo una “fotografia del feto acquisita con ecografo”.

