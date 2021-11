Imola, spara alle auto in strada: arrestato indiano

Spara alle auto in strada, i carabinieri di Imola hanno arrestato un cittadino indiano di 34 anni, regolare sul territorio italiano e residente in Umbria, con l’accusa, per il momento, di resistenza a pubblico ufficiale.

A mezzogirono di ieri, 1° novembre, la centrale operativa ha ricevuto diverse segnalazioni dal quartiere Campanella, a Imola, dove un uomo stava seminando il panico sparando con una pistola alle auto che incontrava sulla sua strada, sia in transito che parcheggiate.

I militari, arrivati sul posto, hanno bloccato a fatica l’uomo che ha opposto resistenza: è stato trovato con 4 pistole ad aria compressa, prive del tappo rosso e tre fiale di metanfetamina, che probabilmente aveva anche assunto. E’ stato quindi anche denunciato a piede libero per possesso di droga ai fini di spaccio. www.bolognatoday.it

Condividi