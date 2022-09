Bonomi (Confindustria): “non sento parlare di spending review”

“Quello che stiamo vivendo oggi è un terremoto economico, quindi questo governo può e deve occuparsene”. E’ quanto ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi durante la trasmissione ‘Non Stop News’ su Rtl, rispondendo a una domanda sulle elezioni e su ciò che dovrebbe fare il governo nell’immediato per affrontare la crisi del gas e dei prezzi.

“Non si possono mettere a rischio imprese e reddito delle famiglie. Oggi l’industria – dall’agroalimentare alla logistica, etc. – è un tema di sicurezza nazionale e come tale va affrontato”. “Difficile – aggiunge Bonomi – che in campagna elettorale si affrontino i temi economici in maniera compiuta. Tuttavia sono soprattutto due le questioni di cui non sento proprio parlare. Innanzitutto il calo demografico: siamo un Paese che invecchia, e se continuerà a farlo con questa velocità non sarà più sostenibile socialmente con il welfare.”

Spending review

“Né sento parlare di spending review: l’Italia destina 1000 miliardi l’anno alla spesa pubblica, ma non possiamo pensare di rimodulare questa spesa per imprese e famiglie?”. E sul cuneo fiscale, il presidente di Confindustria è convinto che “si possa e si debba fare anche subito. Tutti i partiti si dicono favorevoli, dunque perché non farlo? Il Parlamento è nel pieno delle sue funzioni”. ADNKRONOS

