Diffamazione nei confronti di Giorgia Meloni, Saviano rinviato a giudizio

Roberto Saviano è stato rinviato a giudizio dal gup di Roma con l’accusa di diffamazione nei confronti della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Saviano, durante una puntata di ‘Piazzapulita’ su La7 del dicembre 2020, sul tema dei migranti si era riferito alla Meloni chiamandola ‘bastarda’. Il gup ha fissato la prima udienza del processo per il 15 novembre 2022.

L’indagine era stata avviata dopo una querela presentata dalla stessa Meloni. Il procedimento era stato affidato al pm Pietro Pollidori che nel luglio scorso ha proceduto alla chiusura delle indagini contestando allo scrittore, presente oggi in aula, il reato di diffamazione.

Saviano rinviato a giudizio, il passaggio incriminato

Il passaggio della trasmissione “incriminato” è quello in cui l’autore di Gomorra, parlando della morte di un bambino della Guinea durante una traversata nel Mediterraneo, affermò: “Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: “taxi del mare”, “crociere”… ma viene solo da dire bastardi. A Meloni, a Salvini, bastardi, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così? È legittimo avere un’opinione politica, ma non sull’emergenza”. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/diffamo-giorgia-meloni-saviano-rinviato-a-giudizio-feaaff97-21a6-4678-a794-d79765b47f88.html

► Articoli copiati, Roberto Saviano condannato in Cassazione

► Diffamazione, Saviano condannato: dovrà risarcire Boccolato con 30mila euro

Condividi