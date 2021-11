Vaccino Pfizer ai bambini, Locatelli: “In Italia entro Natale”

“Il vaccino Pfizer in Italia anche ai bambini dai 5 agli 11 anni entro Natale”. Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico (Cts), annuncia l’imminente varo del vaccino anti covid per la fascia 5-11 anni. “Pfizer è un vaccino sicuro approvato negli Stati Uniti da Fda e Cdc”, dice a Buongiorno, su Sky Tg24, riferendosi al via libera arrivato in America non solo da parte dell’agenzia del farmaco americana ma anche da parte dell’organismo di controllo sulla sanità pubblica.

In generale, sull’epidemia di covid in Italia, Locatelli nota che “vi è un incremento di circolazione virale che in alcuni Paesi europei ha avuto impatto sui servizi, in Italia la situazione è significativamente più favorevole grazie ai vaccini (???) e al mantenimento delle misure non farmacologiche come uso delle mascherine e distanziamento. Non dobbiamo abbassare la guardia, come dimostra quello che è successo in Friuli”. ADNKRONOS

