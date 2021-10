Scuola: liceo veneziano butta i banchi a rotelle

Una “bettolina”, imbarcazione da trasporto della laguna veneziana, colma dei famigerati banchi a rotelle destinati a essere smaltiti in discarica. L’immagine è stata diffusa ieri da molti utenti dei social veneziani, e oggi è finita sui quotidiani locali.

A decidere di disfarsi dei banchi è stato un liceo del centro storico lagunare, il “Benedetti-Tommaseo”, che li aveva acquistati un anno fa, al tempo dell’appalto nazionale. Nei giorni scorsi, vista l’impossibilità di utilizzarli, la dirigente ha chiamato una ditta di trattamento rifiuti ingombranti, che ieri ha effettuato il trasporto.

La vicenda è diventata spunto di polemiche di politici locali, tra cui il deputato leghista Alex Bazzaro, in particolare contro l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e l’ex commissario Covid Domenico Arcuri.

Banchi a rotelle buttati, il commento di Azzolina

Interpellata dai quotidiani veneti del gruppo Gedi, Azzolina ha risposto irritata: “Chieda alle scuole – dice, riferendosi alla cronista – chi ha voluto e ha chiesto i banchi. Le domande che mi sta facendo indicano che lei è una persona profondamente disinformata. La questione è stata raccontata urbi et orbi, e io non ho più la voglia di rispondere. Non glielo devo spiegare io, deve andare nelle scuole e chiedere. E’ un dramma che facciate ancora a queste domande“.

Il sottosegretario all’Istruzione della Lega, Rossano Sasso scrive su Facebook: “Venezia, banchi a rotelle in una “bettolina” che vanno al macero perché inutilizzati e nessuno che se li vuole prendere. Un simbolo di una stagione che per fortuna non c’è più. La Lega è al Governo per portare a casa risultati e per evitare che pd e m5s possano fare disastri, come ai tempi del Governo Conte bis. Altri sono inseguiti ancora dai propri fantasmi … a rotelle”. ansa

Condividi