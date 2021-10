Ricciardi: Green pass solo per i vaccinati

Richiamo di vaccino covid nel 2022 e green pass destinato a diventare uno strumento solo per vaccinati. Sono tra i concetti espressi da Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute, a L’aria che tira. “La pandemia durerà mesi, se non anni, perché nel resto del mondo non ci sono abbastanza vaccinati. Ma è pensabile che una persona faccia due tamponi a settimana per i prossimi mesi?”, dice soffermandosi sulle attuali regole relative al green pass.

Green pass solo per i vaccinati

“Non è pensabile, in presenza di un vaccino che lo stato dà gratuitamente, sicuro, protettivo, immunogeno, somministrato a miliardi di persone. Il green pass solo per vaccinati? Io lo dico da tempo, mi rendo conto che serva un periodo di transizione ma credo che nel futuro sarà solo per questo”, dice. adnkronos

