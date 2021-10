Letta: “governo forte per ottemperare agli impegni presi con l’Europa”

Sull’ipotesi di elezioni anticipate, “per quanto nel mio potere farò esattamente tutto l’opposto. Farò di tutto perché questa legislatura garantisca un governo forte come l’attuale per ottemperare agli impegni che ci siamo presi con l’Europa“.

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in un’intervista a Il Messaggero.”Siamo all’inizio di un percorso, abbiamo di fronte un anno e mezzo di vita della legislatura prima di tornare al voto. La legge elettorale è quella che abbiamo oggi e non sembra facile creare le condizioni in Parlamento per cambiarla. Punto. A me non piace questa legge elettorale, sia chiaro, non la sto difendendo. Sono solo realista”, ha aggiunto. (askanews)

Condividi