“Draghi è lì per eseguire il suo lavoro”. Alessandro Meluzzi e Ornella Mariani

Piazza Libertà, programma di informazione condotto da Armando Manocchia. Puntata di domenica 10 ottobre 2021.

Il prof. Alessandro Meluzzi e la scrittrice Ornella Mariani: “Draghi è lì per eseguire il suo lavoro”, un’analisi sul compito assegnato dall’élite a Mario Draghi, presidente del Consiglio nominato da Mattarella.

