No Green pass, Carfagna: “minoranza di violenti del tutto isolati dagli italiani che si sono vaccinati”

Carfagna: “A Roma ha agito una minoranza di violenti, del tutto isolati dagli italiani che si sono vaccinati in massa e continuano a farlo per riconquistare lavoro e libertà. Vanno identificati e chiamati a rispondere delle loro azioni: sono certa che sarà fatto in fretta e senza indulgenza”.

Lo ha detto la ministra per il Sud Mara Carfagna (FI), commentando gli scontri di piazza di Roma in una intervista alla Stampa di Torino.

A giudizio dell’esponente azzurra “In Italia non c’è posto per la violenza e l’estremismo dei no Green Pass, una minoranza che non condizionerà l’azione di governo“. Allargando il discorso alle polemiche sulle relazioni di parti del centrodestra con le aree no-vax, Carfagna ha osservato, rispondendo a una domanda sul segretario della Lega Matteo Salvini, che “la linea di lotta e di governo non paga mai”. askanews

Le 10 tappe del genocidio

2. Simbolizzazione: non soltanto suddividiamo la società in gruppi ma diamo loro un nome e attribuiamo loro dei simboli (targhe, abbigliamento e così via). Facciamo questo sia con il gruppo al quale apparteniamo sia con gli altri gruppi.

Condividi