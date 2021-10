Ballottaggi Comunali, Conte: mai con la destra

ROMA, 04 OTT – Ballottaggi Comunali – “I cittadini non possono essere considerati pacchi postali che raccolgono le nostre indicazioni con un vincolo stringente. Ma la nostra proposta politica non può avere alcuna affinità con le forze politiche di destra”.

Lo ha dichiarato il leader del M5s, Giuseppe Conte, al Tg1.

“Ora aspettiamo si consolidino i dati, poi valuteremo per i ballottaggi le possibilità di un dialogo. Non potremo avere nessuna suggestione per le forze di destra, per il resto valuteremo nei prossimi giorni”. (ANSA)

