Mattarella: vaccini nei luoghi di lavoro

“Il ruolo delle piccole e medie imprese è cruciale in questa trasformazione, anche per rilanciare l’occupazione, specialmente stabile, aumentando la partecipazione attiva, inclusa quella di giovani e donne, alla rinascita del del Paese”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel messaggio inviato al presidente Confcommercio, Carlo Sangalli, in occasione dell’Assemblea annuale.

Vaccini nei luoghi di lavoro

“In questo momento delicato, l’estensione della campagna di vaccinazione e l’utilizzo di mezzi di protezione della salute dei cittadini, a partire dai luoghi di lavoro, limita i rischi di contagio, consentendo, grazie a comportamenti responsabili, una ripartenza estesa e costante delle attività economiche e sociali” scrive ancora il Capo dello Stato.

L’evento, ricorda il Capo dello Stato, “si tiene in una fase di ripresa economica, più intensa delle attese, dopo la drammatica crisi causata dalla pandemia, che ha colpito in modo particolare i settori dei servizi, dal commercio, alla ristorazione, al turismo”. www.rainews.it

