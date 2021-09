Covid, Ministero della Salute: sì vaccino in gravidanza e allattamento

Sì al vaccino in gravidanza e allattamento – “Si raccomanda la vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19, con vaccini a mRNA, alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre. Relativamente al primo trimestre, la vaccinazione può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con la figura professionale sanitaria di riferimento”.

La vaccinazione è anche raccomandata per le donne che allattano, senza necessità di sospenderlo. E’ quanto indica una circolare del Ministero della Salute appena emanata alla luce delle crescenti evidenze sulla efficacia e sicurezza sia nei confronti del feto che della madre. http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Circolare-ministero-salute-si-vaccino-in-gravidanza-e-in-allattamento-1a25c9e4-f472-456e-951f-e13e92f9a070.html

► 14enne morta dopo il vaccino, 3 medici indagati per omicidio colposo

Leggi anche

Il personale sanitario – continua l’Iss – “è tenuto a illustrare nella maniera più chiara possibile il rapporto tra rischi e benefici, così da permettere a ogni donna di prendere la decisione più appropriata per il proprio caso. I sanitari devono raccomandare la vaccinazione dei conviventi per limitare ulteriormente il rischio di contagio delle donne in gravidanza e durante l’allattamento. Si sottolinea che, se una donna vaccinata scopre di essere in gravidanza dopo aver già ricevuto il vaccino, non c’è evidenza in favore dell’interruzione della gravidanza. Inoltre, se una donna scopre di essere in gravidanza tra la prima e la seconda dose del vaccino può considerare di ritardare la seconda dose fino al secondo trimestre”.

Dritto e Rovescio, operatore sanitario: "in terapia intensiva sono tutti vaccinati"

Condividi