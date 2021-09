Letta canta De Gregori: “Vaccinarsi è coraggio e altruismo, come nella canzone”

“Vaccinarsi è soprattutto coraggio e altruismo, come nella canzone”. Così Enrico Letta cantando “La leva calcistica della classe ’68” di De Gregori ai microfoni di Radio Rock per la campagna “Il vaccino è rock”.

Radio Rock 106.6 – Fonte: Agenzia Vista

