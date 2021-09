Bozza Dl: magistrati in tribunale solo con green pass

“Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde Covid-19”.

Magistrati in tribunale solo con green pass

Si legge nella bozza del dl sull’estensione del green pass di cui all’articolo 9, comma 2.”Le disposizioni (…) si applicano anche al magistrato onorario” mentre, si specifica, “le disposizioni del presente articolo non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo”. adnkronos

Leggi anche

► Tegola sul Green Pass: i magistrati ne demoliscono le basi

Condividi