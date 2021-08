Afghani, Mattarella: in UE sconcertante mancanza di accoglienza

“In questi giorni appare sconcertante che da parte degli europei ci sia grande solidarietà verso gli afghani che perdono libertà e diritti, ma purchè rimangano lì e non vengano qui perchè non li accoglieremmo, questo non è all’altezza dei valori e del ruolo storico dell’Unione”.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella rispondendo alle domande degli studenti universitari in occasione dei lavori del 40° seminario federalista in occasione dell’80esimo annniversario del Manifesto di Ventotene. (askanews)

A Ventotene, il presidente ha anche deposto una corona di fiori sulla tomba di Altiero Spinelli, “padre della UE”.

