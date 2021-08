Vecchio documentario di Rai 3: inventori di malattie

C’era una volta

Il giornalista Silvestro Montanaro, conduttore del programma RAI “C’era una volta”, raccontava di come l’industria farmaceutica “crea” le malattie facendo poi profitti sui consumatori di farmaci. Che cosa ci fa pensare che oggi sia cambiato qualcosa? Nulla!

Inventori di malattie – STRANAMENTE questa puntata è scomparsa dalle teche RAI.

Il sistema farmaceutico

Le industrie dei farmaci sono le stesse industrie che producono farmaci e mangimi per gli animali da macello e dei concimi per produzioni massive in agricoltura.

E’ il cerchio che si chiude e induce ad un arricchimento immorale delle industrie.

Le stesse industrie che provvedono a colonizzare con guerre “virtuali” intere nazioni riducendo alla fame le popolazioni e creando emigrazione.

Le stesse industrie che alimentano il sistema bancario mondiale. – video di Luigi Piccirillo

