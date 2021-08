Cisl: obbligo vaccinale per tutti, subito una legge

Obbligo vaccinale per tutti – “La Cisl chiede al governo e al Parlamento un’assunzione forte di responsabilità approvando subito una legge che preveda l’obbligo alla vaccinazione per tutti i cittadini”. Così il segretario della Cisl, Luigi Sbarra, sottolineando che “è questo quello che oggi serve per il Paese. La Cisl sosterrà questa impostazione”. tgcom24.mediaset.it

Il triplo salto carpiato dopo il blocco dell’account – Cisl contro obbligo Green Pass nelle mense aziendali. Twitter gli blocca l’account

