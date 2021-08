Onu, appello ai Talebani: massima moderazione

16 AGO – Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello ai Talebani e a tutte le altre parti afghane perché “esercitino la massima moderazione”.

Aggiungendo che i diritti delle donne “devono essere protetti”.

“Il segretario generale è particolarmente preoccupato per il futuro delle donne e delle ragazze, i cui diritti conquistati a fatica devono essere protetti”, ha affermato anche l’Onu in una nota. Il Consiglio di sicurezza si riunirà domani per discutere la situazione in Afghanistan, dalle 15 ora italiana. (ANSA)

Appello ai talebani: fine della violenza

“I prossimi giorni saranno fondamentali. Il mondo sta guardando, non possiamo e non dobbiamo abbandonare il popolo afghano”. Lo ha detto il segretario generale Onu, Antonio Guterres, nella riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. “Chiedo – ha continuato – la fine immediata della violenza, il rispetto dei diritti di tutti gli afghani e il rispetto da parte dell’Afghanistan di tutti gli accordi internazionali di cui è parte. In questo momento grave esorto tutte le parti, in particolare i talebani, a esercitare la massima moderazione per proteggere le vite umane”.

“Stiamo ricevendo notizie agghiaccianti di gravi restrizioni ai diritti umani in tutto il paese. Sono particolarmente preoccupato per le notizie delle crescenti violazioni contro le donne e le ragazze afghane, che temono un ritorno ai giorni più bui. È essenziale che i loro diritti conquistati a fatica siano protetti”, ha detto ancora il segretario generale dell’Onu.

Ambasciatore Onu, non fidarsi delle promesse dei talebani

“Parlo a nome di milioni di uomini, donne e ragazze che stanno per perdere la loro libertà di andare a scuola. Siamo preoccupati dalle promesse e dagli impegni dichiarati dai talebani a Doha e in vari forum internazionali, perché sappiamo che le hanno già infrante in passato, con esecuzioni di massa di militari e uccisioni di civili”. Cosi’ l’ambasciatore afghano presso le Nazioni Unite, Ghulam Isaczai, durante la riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza Onu, dedicata proprio alla situazione in Afghanistan. www.rainews.it

