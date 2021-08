L’Oms dice NO al vaccino obbligatorio – L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non approva che la vaccinazione contro il Covid-19 sia obbligatoria in nessun paese, anche se difende l’importanza dell’immunizzazione.

Lo ha detto una portavoce dell’agenzia in risposta al fatto che diversi paesi stanno considerando di renderla obbligatoria. “In generale, l’OMS si oppone a qualsiasi vaccinazione obbligatoria”, ha detto la portavoce dell’OMS Fadela Chaib a una conferenza stampa. corriere.it

