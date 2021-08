Cabina di regia: verso Green Pass obbligatorio per studenti e professori universitari

Green Pass obbligatorio per studenti e professori universitari: è quanto emerge dalla cabina di regia che si è svolta a Palazzo Chigi con i vertici del Cts. L’obbligo varrà per i professori, come per tutto il personale scolastico. Oggi il governo darà la linea sul Green Pass, che da sabato 6 agosto diventerà obbligatorio per alcune attività al chiuso.

Tamponi calmierati per studenti

Una discussione sarebbe in corso sugli studenti delle superiori che abbiano più di 16 anni. I tamponi per gli studenti delle scuole secondarie avranno prezzi calmierati. L’ipotesi della gratuità dei test anti-Covid, spiegano fonti di governo, è stata scartata perché avrebbe potuto disincentivare i più giovani a immunizzarsi. Resta ancora da definire, spiegano fonti di governo, il quadro delle sanzioni per il personale scolastico che non ha il Green Pass. Di certo, sottolineano le stesse fonti, chi non potrà recarsi al lavoro perché non dotato di certificazione verde sarà considerato assente ingiustificato. https://notizie.tiscali.it

Condividi