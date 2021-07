Sputare sul cibo dei no vax? Parenzo: “era un’iperbole ironica”

Dopo aver allegramente dichiarato che i rider dovrebbero sputare sul cibo dei no vax, Parenzo cerca di metterci una pezza: “era una evidente iperbole ironica! Infatti, come è chiaro dall’audio, faccio riferimento al rider di Bologna noto protagonista ormai da tempo della trasmissione radiofonica pop la Zanzara! Mi spiace che non l’abbia capito..”

Ecco l’audio.

