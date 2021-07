Operatori sanitari, anche la Grecia inserisce l’obbligo vaccinale

Anche la Grecia inserisce l’obbligo vaccinale. Gli operatori sanitari e il personale delle case di riposo in Grecia dovranno essere vaccinati contro la COVID-19. Lo ha annunciato il primo ministro Kyriakos Mitsotakis, mentre le infezioni di coronavirus aumentano nel Paese. Inoltre, da venerdì fino alla fine di agosto, solo le persone vaccinate potranno entrare in luoghi chiusi come centri di intrattenimento, bar, cinema e teatri.

Le conseguenze per i non vaccinati

Tutte le persone che lavorano nelle case di riposo dovranno essere vaccinate entro il 16 agosto, o saranno messe in congedo per malattia. La vaccinazione per gli operatori sanitari sia nel settore pubblico che in quello privato diventerà obbligatoria dal 1. settembre. Di fronte alla diffusione della variante Delta, il governo vuole vaccinare il maggior numero possibile di persone, e da martedì, le vaccinazioni con Pfizer saranno aperte alla fascia di età di 15-17 anni.

Vaccinati 3 over 60 su 4

Tre su quattro greci di età superiore ai 60 anni sono stati vaccinati, ha affermato il primo ministro greco, ma su una popolazione di 10,7 milioni di persone, solo 4,3 milioni sono stati completamente immunizzati. «Il Paese non chiuderà a causa dell’atteggiamento di alcune persone», ha detto Mitsotakis. «Possiamo chiudere oggi l’ultimo capitolo della crisi sanitaria, se solo tutti avessero il vaccino della libertà», ha aggiunto. www.ticinonews.ch

