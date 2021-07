Figliuolo: ”pass per ristoranti e trasporti, concordo con Macron”

Pass per ristoranti e trasporti come in Francia? ”Concordo con Macron sul fatto che la vaccinazione è una delle chiavi per il ritorno alla normalità. Per convincere gli ultimi irriducibili utilizzare il green pass per questo tipo di eventi potrebbe essere una buona soluzione. Potrebbe essere anche una spinta per la vaccinazione”.

L’immunità di gregge “Dobbiamo raggiungere l’80% della popolazione vaccinata per la fine di settembre”: ha continuato Figliuolo, sottolineando “una serie di iniziative, pensiamo alle notte magiche, agli open day, open night, per avere vaccino senza prenotazioni”. “Siamo a 58 milioni di inoculazioni, intorno al 45% della popolazione – ha sottolineato – lo ritengo un dato importante, chiaramente non basta. Dobbiamo intercettare i cosiddetti indecisi, a livello europeo li chiamano esitanti“.

Il rapporto con le Regioni “Quando sono stato nominato commissario c’è stata una svolta, mi sono molto focalizzato sui sistemi informativi, prima non c’era l’inserimento della tessera sanitaria, poi abbiamo aumentato il lavoro con il sistema Poste, dopo di che c’è stato un lavoro costante e capillare nella gestione del quotidiano. C’è un fiducia reciproca con le Regioni”.

“Abbiamo visto che se si fa squadra, si può vincere la sfida di un’emergenza così complessa, si arriva a delle soluzioni, anche problemi complessi possono essere scomposti. È una delle maggiori lezioni apprese”, ha detto ancora Figliuolo. www.rainews.it

