Comunali, Letta: vediamo quanti giovani ci voteranno

“Le elezioni amministrative saranno il primo test per vedere se riportiamo i giovani a votare e votarci. Non devono sostituirsi ma aggiungersi ai meno giovani”. Lo ha detto Enrico Letta ad un evento on line del Pd di Varese.

Vediamo quanti giovani abbiamo convinto a votare

“Questo sarà un test fondamentale, la prima cosa che andrò a vedere studiando i flussi di voto sarà quella di capire quanti giovani in più abbiamo convinto a votare per noi. Se sarà successo vuol dire un ottimo investimento per il futuro”, ha spiegato il segretario del Pd. adnkronos



Lo ha detto Enrico Letta ad un evento on line del Pd di Varese. “Sembra incredibile ma oggi un giovane di 24 anni non vota per il Senato, ha un potere dimezzato di voto rispetto a un 50enne. Assurdo. Già i giovani sono pochi, dimezziamo anche il loro voto, assurdo”, ha aggiunto il segretario del Pd sottolineando: “Dobbiamo dare più forza ai giovani, metterli al centro. Sono pochissimi, stanno scappando dall’Italia, dobbiamo riportarli dentro e dargli una opportunità. E’ la mia ossessione”. adnkronos

