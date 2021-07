Euro 2020, Balotelli: “avrei fatto inginocchiare tutti”

Mario Balotelli si sarebbe inginocchiato a Euro 2020? “Certo. E avrei fatto inginocchiare tutti anche”. Balotelli, dal proprio profilo Instagram, risponde alle domande dei follower. Uno, in particolare, chiede all’attaccante -che ha chiuso l’annata con il Monza mancando la promozione in Serie A- come si sarebbe comportato in relazione alla campagna Black Lives Matter.

Come è noto la Nazionale si è inginocchiata prima del match con il Belgio. In precedenza, alcuni giocatori avevano compiuto il gesto prima della gara con il Galles. La linea della Nazionale è stata al centro di polemiche e discussioni.

Balotelli non ha dubbi

se fosse stato in campo avrebbe fatto inginocchiare tutti. L’ex giocatore di Inter e Milan incrocia le dita quando gli chiedono se la Nazionale vincerà gli Europei e a chi afferma che nella selezione del ct Mancini manchi solo Supermario, risponde: “No, l’Italia sta facendo benissimo anche senza di me. Ma grazie del pensiero”. adnk

