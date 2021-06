A scuola con le mascherine. Stanziato un miliardo per settembre

A scuola con le mascherine. A settembre si tornera’ tutti in classe e tutti dovranno portare ancora la mascherina. Pochi sono i dubbi su questo punto, sia perche’, anche se la stragrande maggioranza dei docenti e del personale scolastico si e’ vaccinato, non e’ cosi’ per i giovanissimi, una parte a settembre avra’ avuto inoculato il vaccino, ma molti non ancora. ansa

