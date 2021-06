Puglia, Lopalco: studenti vaccinati prima di inizio anno scolastico

“La riapertura dell’anno scolastico sarà garantita in totale sicurezza, anche grazie alle vaccinazioni del personale scolastico”. Lo ha detto l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, ascoltato durante la seduta comune delle VI e III commissioni consiliare in cui sono stati trattati argomenti sanitari in ambito scolastico, socio-assistenziale e lavorativo.

Studenti vaccinati prima dell’inizio dell’anno scolastico

Come scrive telebari.it Lopalco ha spiegato che “prima dell’avvio del prossimo anno, gli studenti avranno la possibilità di vaccinarsi”. Dal 26 agosto partirà la campagna di vaccinazione, come previsto dal Piano vaccinale della Regione, dando la possibilità di copertura agli adolescenti dai 12 ai 18 anni, che già da oggi possono prenotarsi. “Nel Piano salute scuola – ha concluso Lopalco – sono previsti anche gli screening rapidi nelle scuole”.

