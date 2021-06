Minacce di morte alla figlia di Salvini, profilo social dell’hater resta attivo

Matteo Salvini non è nuovo a minacce e insulti pesanti sui social, dove è molto esposto ormai da anni. Il segretario della Lega riesce ormai a non dare più peso agli hater che infestano i suoi profili, da Twitter a Instagram passando per Facebook. C’è però un caso piuttosto particolare che gli ha fatto storcere il naso, al punto da renderlo pubblico ai suoi sostenitori. Si tratta di minacce, destinate sia a lui che alla figlia, da parte di un utente che su Instagram si fa chiamare Soldato ariano anti salvinista.

Minacce di morte alla figlia di Salvini, una bambina di 8 anni

“Guardate com’è bella la mia principessina – aveva scritto l’anonimo lo scorso ottobre – altro che la figlia infame di Salvini (che non può che essere infame quasi quanto lui), spero che un giorno sua figlia crepi”. Non contento, l’uomo aveva poi aggiunto frasi ancora più gravi in un successivo commento: “Salvini a tua figlia le faccio schizzare fuori il cervello, fatti i ca*** tuoi, l’ultimo avvertimento… ti sgozzo vivo se ti esprimi in campi in cui non sei esperto e non parlarmi di cultura che qualche secolo fa eravate come animali”.

Salvini aveva denunciato questo utente anonimo, ma senza ottenere assolutamente nulla: “Il profilo di questo anonimo ‘signore’ è ancora attivo, dopo mesi dalla denuncia di queste minacce deliranti e vomitevoli, a una bimba di 8 anni, e la ‘giustizia’ italiana non ha ancora fatto e ottenuto nulla. Ma non ha ancora fatto e ottenuto nulla. Tanti di voi sono stati sospesi per un post o un aggettivo non gradito… Viva la democrazia e la libertà. Sempre”. www.liberoquotidiano.it

Il profilo di questo anonimo “signore” è ancora attivo, dopo mesi dalla denuncia di queste minacce deliranti e vomitevoli, a una bimba di 8 anni, e la “giustizia” italiana non ha ancora fatto e ottenuto nulla. pic.twitter.com/dZ5syjtRqu — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) June 12, 2021

