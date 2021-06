Open day vaccino giovani, Toti: “c’era Ok del comitato scientifico”

“Per tutti coloro che scrivono, raccontano, commentano su radio, tv, giornali, dibattiti politici e che continuano a dire che le Regioni sugli open day di AstraZeneca sono andate per conto loro e in ordine sparso, ecco la lettera inviata il 12 maggio dalla struttura commissariale che dipende da Palazzo Chigi e che riporta in maniera chiara il parere del Comitato Tecnico Scientifico sull’uso del vaccino:

“Il CTS non rileva motivi ostativi a che vengano organizzate dalle differenti realtà regionali iniziative, quali i vaccination day, mirate a offrire, in seguito ad adesione/richiesta volontaria, i vaccini a vettore adenovirale a tutti i soggetti di età superiore ai 18 anni”

Ora ci aspettiamo un parere finalmente chiaro, definitivo e inequivocabile.

Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, commentando le critiche all’open day per il vaccino ai ragazzi..

Condividi