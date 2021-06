Comunali Roma, Raggi: “Sono la vera alternativa alla Lega”

“Io sono la vera alternativa alla Lega Nord. Lo ricordiamo, la Lega nord è quella di ‘Roma ladrona’. I romani non se lo scordano, non si scordano del patto della pajata”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite di Myrta Merlino a ‘L’aria che tira’ su La7.

“I romani sanno che in questo momento ci sono dei treni che stiamo per prendere, che sono quelli del Recovery e del Giubileo 2025, e sto candidando Roma e l’Italia per ospitare Expo 2030. Se noi agganciamo questi tre grandi eventi abbiamo 10 anni di investimenti a Roma”, ha aggiunto la prima cittadina.

Virginia Raggi e nubifragi

Alla Raggi viene poi chiesto un commento sulla difficile gestione delle strade della città in caso di violenti nubifragi come quello di pochi giorni fa, partendo da un suo tweet del 2015 in cui ironizzava così sull’allora primo cittadino Ignazio Marino: “Roma: domani piove. Gonfiate i gommoni!”.

“In queste ultime 24 ore c’è stato un fenomeno noto come bomba d’acqua – ha detto la sindaca-. Nell’arco di 30 minuti sono caduti a Roma oltre 80 millimetri d’acqua e questo, in un sistema che va a fogne costruite 100-150 anni fa, non consente di assorbire. Stiamo lavorando per ammodernare le fogne, adeguandolo al cambiamento climatico”. adnkronos

