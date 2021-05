Roma antifascista, Raggi in piazza con i partigiani

Saluto a sorpresa della sindaca di Roma Virginia Raggi in piazza del Campidoglio alla manifestazione dell’Anpi (partigiani) ‘Per la difesa dei valori della Resistenza e dei principi costituzionali, No al fascismo!’. Raggi, al lavoro in ufficio, è andata in piazza e ha salutato il presidente provinciale Fabrizio De Sanctis.

“Questa è una manifestazione indetta a difesa dei valori della Resistenza e dei principi fondamentali della Costituzione. Saremo qui fino alle 18, riteniamo gravemente sbagliato aver concesso l’autorizzazione a manifestare ad una organizzazione dichiaratamente fascista” ha detto De Sanctis, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, oggi in piazza del Campidoglio per protestare contro l’autorizzazione alla manifestazione di Casapound di oggi pomeriggio in Piazza Santi Apostoli.

“Bene è stato vietare le manifestazioni in nome del fascismo delle settimane scorse – ha aggiunto – ma andava vietata anche questa che, seppur camuffata, ha chiaramente contenuti eversivi e anticostituzionali. Casapound farà la sua manifestazione e le forze dell’ordine ci hanno assicurato la vigilanza affinché non vengano commessi reati. In quel caso spero saranno pronti a sciogliere assembramenti con richiami evidenti al Duce”, ha concluso. adnkronos

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tutto questo presunto antifascismo viene predicato mentre, nel silenzio generale, siamo governati da una “cabina di regia” non meglio specificata.

Condividi