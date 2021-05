Fisco, Letta: ”mi sto ispirando a Biden”

Dentro la riforma del fisco “c’è la necessità, secondo noi, di una redistribuzione sul modello Biden. Noi ci ispiriamo a quello che i democratici americani stanno facendo, hanno chiesto all’1pc più ricco di aiutare la parte più debole. Io mi sto ispirando a quella filosofia chiedendo all’1% più ricco di aiutare i giovani con meno mezzi”. Lo ha detto Enrico Letta a l’Intervista su SkyTg24.

“Il governo Draghi è il nostro governo. Il concetto essenziale è che l’Europa ci chiede alcune grandi riforme per i soldi che ci dà, che sono soldi europei, le due principali sono giustizia e fisco. Io penso che siano le condizioni chiave perché il Paese si modernizzi”. Lo ha detto il segretario del Pd a SkyTg24. “La riforma della giustizia è fondamentale per attrarre investimenti e quella del fisco è un altro capitolo. Il governo ha aperto questo dossier, ognuno porterà le sue proposte”, ha spiegato il segretario.

Che cosa ha fatto Biden? WASHINGTON, MAY 28 – Joe Biden ha presentato formalmente il suo primo budget, una manovra senza precedenti dalla seconda guerra mondiale da 6000 miliardi di dollari, di cui 2300 per le infrastrutture, 1800 per le famiglie ed altri 1500 per finanziarie le varie agenzie federali. L’ambizione e’ quella di “reinventare” l’economia usa rendendola piu’ competitiva, a costo di far aumentare il debito pubblico a livelli record.

“Non possiamo ritornare semplicemente a come erano prima le cose, dobbiamo cogliere il momento per reimmaginare e ricostruire l’economia americana”, ha detto. (ANSA).

