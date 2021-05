Obbligo vaccinale, Sileri: PER ORA no

Esclude l’obbligo vaccinale? “Al momento sicuramente si, non c’e’ nessun work in progress sull’obbligo vaccinale, l’unico obbligo messo e’ per il personale sanitario“, ha spiegato il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Radio24, sottolineando come al momento esista ancora una perplessita’ legata ad Astrazeneca e “andando avanti vi sara’ una quota di persone che non vorranno fare il vaccino. Se improvvisamente vi e’ un calo di coloro che ricorrono alla vaccinazione – ha aggiunto – e’ giusto che quei vaccini siano dati ad altri”.

Il peggio e’ alle spalle ma non ne siamo fuori, ha sottolineato. “Tutto il 2021 sara’ cosi’, fino a quando ci saranno paesi in cui si contano centinaia di morti al giorno non ne saremo fuori completamente”, ha aggiunto.

Covid: Sileri, green pass essenziale senza discriminazione

Il green pass “sara’ essenziale per tante attivita’ senza essere discriminatorio, perche’ vale anche per il tampone. Gli esperimenti in discoteche di Milano e Gallipoli serve anche per vedere funzionamento del green pass con vaccino o tampone”. affaritaliani.it

Condividi