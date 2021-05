Sileri: green pass ottimo incentivo per vaccinarsi. Un disincentivo per chi non si vaccina “indirettamente già esiste: con il green pass, se non ti vaccini rischi che devi fare un tampone ogni 48 ore, perché andando avanti sarà essenziale per alcune attività, sempre nel rispetto di chi non vuole fare il vaccino”.

Green pass ottimo incentivo per vaccinarsi

Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Radio 24. “Avere un green pass che consente di fare tutto e certificare che sei lontano dal virus è un ottimo incentivo. Il trend sarà questo anche in altri Paesi all’estero, per andare in vacanza andrà dimostrata la negatività a un test o il vaccino fatto”, ha concluso. tgcom24.mediaset.it

Il peggio e’ alle spalle ma non ne siamo fuori, ha sottolineato. “Tutto il 2021 sara’ cosi’, fino a quando ci saranno paesi in cui si contano centinaia di morti al giorno non ne saremo fuori completamente”, ha aggiunto.

Covid: Sileri, green pass essenziale senza discriminazione

Il green pass “sara’ essenziale per tante attivita’ senza essere discriminatorio, perche’ vale anche per il tampone. Gli esperimenti in discoteche di Milano e Gallipoli serve anche per vedere funzionamento del green pass con vaccino o tampone”. affaritaliani.it

